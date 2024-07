Marta Grycan zjawiła się na wczorajszej imprezie „Serca w modzie” w nowej fryzurze. Celebrytka miała na sobie raz jeszcze czarną bandażową kreację Herve Leger i zamszową, skórzaną kurtkę. My jednak zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na to, co miała na głowie.

Reklama

Jej rude włosy są trochę krótsze, a i przedziałek zmienił swoje miejsce. Marta Grycan zazwyczaj zaczesuje włosy na bok, tym razem postawiła na przedziałek po środku. Ocenę pozostawiamy wam. Jak uważacie, w której fryzurze wygląda lepiej?





Marta Grycan i inne gwiazdy na imprezie "Serca w modzie" >>>

Reklama

jm