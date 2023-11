W finałowym odcinku 6. edycji "Rolnik szuka żony" doszło do konfrontacji Marleny i Seweryna. Poprzednio wszyscy mieli okazję zobaczyć ich awanturę i szokujące rozstanie, a teraz przyszedł czas na spokojną rozmowę, co zadeklarował Seweryn. Widać, że zależało mu, aby w ostatnim odcinku wyjść z twarzą z tej sytuacji. Na początku rozmowy Marlena zaczęła roszczeniowo:

- Ja najbardziej liczę od Seweryna na słowo przepraszam! - zaczęła na wstępie dziewczyna. Seweryn odpowiedział: - Obydwoje się nie zachowaliśmy tak jak trzeba! - Jednak wolałabym, aby to najpierw padło z Twoich ust za te wszystkie obelgi, które dostałam – dodała dziewczyna.

Ostatecznie Seweryn przeprosił Marlenę, ale ta uznała, że od siebie nie mam za co go przepraszać. W ten sposób zakończyła się ich rozmowa. Potem rolnik pokazał zdjęcia z nową partnerką i opowiedział o uczuciu, które ich łączy! Po jego słowach Marlena za kulisami też wyznała, że się z kimś spotyka, jednak internauci wątpią w jej słowa. Dlaczego?

Marlena z "Rolnik szuka żony" ma nowego chłopaka?

Dla Marleny rozstanie z Sewerynem wiązało się z ogromnymi emocjami. Podczas finałowego odcinka wielokrotnie w jej oczach pojawiały się łzy i widać, że dużo ją kosztuje rozmowa o relacji z rolnikiem. Jednak na koniec programu nagle z uśmiechem na twarzy wyznała, że już z kimś się spotyka:

Wieczorem mam kolację z chłopakiem. Napisał do mnie i tak wyszło. Jest kochany, ciepły, bardzo się o mnie troszczy - zapewniała.

Niektórzy internauci jednak są zdania, że Marlena w rzeczywistości nie ma chłopka, a powiedziała o tym tylko dlatego, że Seweryn pokazał swoją partnerkę:

- Po co kłamać , że ktoś pojawił się w jej życiu... przecież gdyby tak było, to już by nie rozpaczała po Sewerynie... a tak widać że nadal go kocha... - Najlepsza jest Marlena, która wymyśliła swojego faceta i próbowała na poczekaniu wymienić jego zalety ???? - Niby Marlena znalazła faceta i jest szczęśliwa, a na zakończenie znowu płakała - Marlenka to dobra jest... tu mówi, że poznała chłopaka, że kolacja, kochany jest itp., a łzy w oczach miała jak pokazywali materiał - czytamy w komentarzach.

Z drugiej strony pozostali internauci bronią młodej dziewczyny, która się zakochała, bo rolnik faktycznie od początku dawał jej sygnały, że to ona jest faworytką. Osobiste wiadomości, przytulanie w korytarzu, kiedy pozostałych kandydatek nie było w pobliżu - co oboje potwierdzili w finale "Rolnik szuka żony". Marlena jest młoda i się zaangażowała, co podkreślają jej fani:

- Nic dziwnego skoro myślała o nim poważnie, po to poszła do programu. Myślę, że każda kobieta by się wzruszyła. Obiecywał jej złote góry, a na koniec jak ją załatwił - Skoro dostawała takie zapewnienia, a jest młoda, więc instynkt samozachowawczy mógł nie zadziałać, to mogła czuć się pewnie, a może nawet się zakochać, w tym wieku nie jest to nic nadzwyczajnego - bronią jej internauci.

Sądzicie, że Marlena faktycznie już się z kimś spotyka?

Marlena i Seweryn podczas finałowego odcinka "Rolnik szuka żony"

Ostatecznie oboje wyznali, że są już w nowych związkach!

