Marina i Wojciech Szczęsny spędzają przedświąteczny czas w Polsce. Właśnie pokazali rodzinną sesję bożonarodzeniową:

Bajkowa Polska zima???? ❤️ - napisała Marina pod filmikiem, na którym pozuje z synkiem i mężem.

Fani są wzruszeni tym obrazkiem. U Szczęsnych zdecydowanie czuć już magię świąt.

Marina, Wojciech Szczęsny i Liam w świątecznej sesji

Wojciech Szczęsny został bohaterem mundialu 2022. Kibice pokochali go, po tym jak obserwowali jego brawurową grę na bramce. W dodatku serca kibiców i mediów na całym świecie podbiła jego relacja z synkiem. Wojciech Szczęsny i Liam zachwycili świat, a fragment, jak piłkarz pociesza swojego zapłakanego synka po przegranym meczu z Francją był numerem jeden w mediach. Szczęsny dziękował "swojemu synkowi Liamowi, który zrozumiał, że można przegrać z dumą i honorem". Kibice na całym świecie nie mieli wątpliwości, że to, co zobaczyli przez tę krótką chwilę to "pokaz ojcowskiej troski i uczucia". Teraz Marina podzieliła się kolejnym wzruszającym kadrem z mężem i synkiem. Marina, Wojciech Szczęsny i Liam wzięli udział w świątecznej sesji zdjęciowej:

Bajkowa Polska zima???? ❤️

Ja dopiero wczoraj poczułam zbliżającą się magię świąt. A jak u Was? Prezenty już kupione? - napisała na Instagramie.

Internauci są rozczuleni relacją, jaką Wojciech Szczęsny i Marina pielęgnują z ukochanym synkiem. W dodatku określenie "bajkowe święta" użyte przez wokalistkę porównują do niezapomnianej pracy bramkarza na mundialu:

- Bajkowe święta jak obrony wojtka na mundialu!????????

- ????????????Pięknie, magicznie, czuć zapach świąt???????????? spoko sesja, ciepła i nastrojowa????

- Bądźcie szczęśliwi❤️

- Piękna z was rodzinka !????

- Chciałabym być w przyszłości takim rodzicem, jakim wy jesteście

Tuż po mundialu cała rodzina wyjechała na zasłużony urlop. Marina i Wojciech Szczęsny na luksusowe wakacje wydali fortunę. Czas przedświąteczny spędzają jednak w Polsce. Na święta w Polsce zdecydowali się także Anna i Robert Lewandowscy, jednak spędzą w kraju tylko dwa dni, ponieważ Robert Lewandowski ma dużo zobowiązań w swoim kalendarzu i nie ma zbyt wiele wolnego czasu w okresie Bożego Narodzenia.

