Wojciech Szczęsny tuż po zakończeniu przygody polskiej reprezentacji w piłce nożnej z mundialem, wyruszył na zasłużony odpoczynek. Od kilku dni na instagramowych relacjach polskiego bramkarza i jego pięknej żony, Mariny, pojawiają się nowe fotki z rodzinnego urlopu. Tym razem para pochwaliła się wspólnym fotkami prosto z... pustyni! Pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo komplementów od fanów, ale nie zabrakło również komentarzy, w których internauci zwrócili uwagę na stylizację Wojciecha Szczęsnego. Niektórzy przyznają wprost, że w takiej odsłonie nie poznali sportowca!

Wojciech Szczęsny i Marina pochwalili się romantycznymi zdjęciami z urlopu

Wojciech Szczęsny był prawdziwym bohaterem mundialu w Katarze. Genialne interwencje polskiego bramkarza i dwa obronione rzuty karne bez wątpienia mocno przyczyniły się do tego, że po raz pierwszy od ponad 30 lat mogliśmy świętować awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ostatecznie to właśnie na tym etapie rozgrywek przygoda reprezentacji Polski się zakończyła, jednak fani do teraz są wdzięczni Wojciechowi Szczęsnemu za piękne emocje, których dostarczył kibicom podczas tego mundialu.

Teraz polski bramkach razem z ukochaną żoną Mariną i synkiem Liamem, odpoczywają na rodzinnych wakacjach. Właśnie na instagramach pary pojawiły się ich nowe zdjęcia z urlopu. Zobaczcie sami, jak wypoczywają!

Pod nowymi, romantycznymi zdjęciami Wojciecha Szczęsnego i Mariny, pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów. Nie zabrakło również wpisów, że w pierwszej chwili internauci nie poznali polskiego bramkarza. Wszystko przez stylizację sportowca nawiązującą do miejsca, w którym się znajduje.

- Moja ulubiona rodzinka ❤️ - Miło się na was patrzy, normalni ludzie pozdrawiam i miłego wypoczynku ????????????brawo Wy.... - Zasłużony wypoczynek ! Piękna z Was para . Pozdrawiamy ???????? - Piękni! - Kurde Wojtuś nie poznałem Cię ???? Bawcie się dobrze ???? - piszą fani.

My również życzymy tej wspaniałej rodzinie udanego wypoczynku. Wszystko wskazuje jednak na to, że urlop pary już powoli dobiega końca, bo jak wiadomo, Marina będzie jedną z gwiazd "Sylwestra Marzeń TVP". Już nie możemy się doczekać jej występu!

