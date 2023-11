Marina po sześciu latach milczenia, wydała nowy album "On My Way". I okazało się, że chociaż płyta wzbudziła wielkie emocje, najczęściej komentowana jest sama piosenkarka.

Reklama

"Płyta MaRiny jest wyprodukowana na światowym poziomie" - ocenia w rozmowie z "Fleszem", znany muzyk i kompozytor - Grzech Piotrowski.

Grzech Piotrowski skomentował też głosy krytyczne, które pojawiły się pod adresem Mariny. Najgłośniejszym echem odbiły się słowa Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która głośny wywiad piosenkarki dla "Vivy!", skwitowała w następujący sposób: "Na okładce żona piłkarza i piosenkarka bez przeboju”.

Marina ma jeden z trzech najlepszych głosów w Polsce. Ona ma głos, talent, a w dodatku może sobie pozwolić na wyprodukowanie płyty takiej, jaką chce, nie przejmując się pieniędzmi. To wystarczy, żeby ją znienawidzić – ocenia w rozmowie z "Fleszem" Grzech Piotrowski, muzyk, twórca World Orchestra.

Więcej o płycie Mariny i jej planach w najnowszym "Fleszu".

ZOBACZ: „Nie rozumiem, że co?” Kraśko w "Dzień dobry TVN" zadał Marinie pytanie, które ją zirytowało! Jakie?

Marina wydała nowy album

Reklama

Więcej przeczytacie w najnowszym wydaniu "Flesza".