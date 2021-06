Marina Szczęsna broni męża i piłkarzy: "Poświęcają swój czas, który mogliby wykorzystać na wakacje"

Marina Szczęsna znów staje w obronie polskiej reprezentacji po kolejnym meczu na Euro 2020! Choć Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1, na zawodników nieustannie spada hejt. Po pierwszym meczu (przegranym, ze Słowacją) najbardziej oberwało się Wojtkowi Szczęsnemu. Na meczu z Hiszpanią wypadł świetnie, ale jego żona i tak dostaje hejterskie komentarze. Marina musiała w końcu zareagować.

Zobacz także: Tak mieszkają Marina i Wojciech Szczęśni! Biel, szarość i dodatki warte fortunę [ZDJĘCIA]

W pierwszym meczu na Euro 2020 Polacy nie poradzili sobie najlepiej, a samobójczego gola strzelił Wojciech Szczęsny. Na bramkarza spadła ogromna fala krytyki, ale i rażącego hejtu, przed czym próbowała bronić się jego żona, Marina Łuczenko-Szczęsna. Po udanym meczu z Hiszpanią piosenkarka znów zabrała głos w sprawie. Marina zawsze będzie kibicować piłkarzom, niezależnie od wyniku.

Ja kibicuję naszej reprezentacji zawsze, bo wiem ile to ich kosztuje ciężkiej pracy i wyrzeczeń. A wy tylko widzicie dobra materialne, co jest bardzo ale to bardzo wyrywkowym i płytkim podejściem do sprawy, ogólnie do życia, bo ma ono ogromną wartość i nie można je spłaszczyć do posiadania.

Instagram/marina_official

Marina zdradza również, ile muszą poświęcić piłkarze, żeby dobrze wypaść na meczach: mają zajęte weekendy, śpią poza domem...

Jak widać chłopaki chcą walczyć, chcą dostarczyć Wam dumy. Pamiętajcie o tym, że to wciąż jest „ROZRYWKA” - sport. Chcą zapewnić Wam emocji i poświęcają swój czas, który mogliby wykorzystać na jak to mówią niektórzy „luksusowe” wakacje po ciężkim sezonie, bo to że nie mają wolnych weekendów i w większości śpią w hotelach przed meczami zapewne duża część z Was nawet nie wie… A jednak wciąż walczą i to nie za żadne pieniądze, a tym bardziej nie Wasze, o co tak ubolewają hejterzy. Te wszystkie żałosne komentarze, memy - przynosi to ulgę jak tak kogoś podjedziesz? No to teraz out z mojego profilu, nie potrzebuję tutaj pseudo kibiców - hejterów.