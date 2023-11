1 z 5

30 czerwca tego roku Marina i Wojtek Szczęśni przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Liama. To była wyjątkowa chwila w ich życiu i - nie ukrywajmy tego - w życiu ich fanów. Marina przez długi czas ukrywała ciążę, nie pokazując zdjęć i nie mówiąc o swoim stanie. Jednak gdy została przyłapana przez paparazzi z ciążowym brzuszkiem, dopiero wtedy zdecydowała się podzielić z fanami radosną nowiną. Potem już bez oporów i chętnie prezentowała swoje ciążowe krągłości. Gdy Liam przyszedł na świat, na razie Marina pokazywała jedynie pojedyncze części ciała synka - rączki czy główkę. Czy to się zmieni i gwiazda zdecyduje się pokazać twarz Liama? Już to wiemy! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

