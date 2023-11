1 z 4

Marina od kilku tygodni jest szczęśliwą mamą Liama. Chłopiec przyszedł na świat 30 czerwca w jednym z warszawskich szpitali. Dumni rodzice pochwalili się tym faktem dopiero kilka dni później. Wojciech Szczęsny nie posiadał się z radości. Tym bardziej, że istniało ryzyko, iż może go nie być podczas porodu. Jednak nasza drużyna bardzo szybko odpadła z Mundialu, a piłkarz mógł dołączyć do swojej ukochanej i razem z nią odliczać dni do narodzin ich synka. Teraz Szczęsny wrócił już do swoich obowiązków. Piłkarz trenuje przed kolejnym meczami. Marina i Liam dołączyli do niego. Piosenkarka pokazała nawet na Instagramie urocze zdjęcie z synkiem tuż przed startem samolotu. Ten widok to sama słodycz! Zobaczcie to w naszej galerii!

POLECAMY: Urocze ubranko syna Mariny zrobiło furorę! Wiemy, gdzie je kupić