Na razie państwo Szczęśni każdą sekundę poświęcają Liamowi. Wkrótce Wojtek będzie musiał wrócić do Turynu na treningi. Co z MaRiną? Podobno do Włoch przyjedzie po wakacjach, bo tam, z dala od paparazzich, czuje się najbezpieczniej. Choć nie planuje koncertów, to nie zamierza rezygnować ze śpiewania. Przeciwnie! Teraz do repertuaru włączy kołysanki dla synka!