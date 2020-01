TYLKO U NAS! Marina i Wojciech Szczęśni wrócą do Polski? Wiemy, jak będzie wyglądała ich góralska willa pod Tatrami

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny wrócą na stałe do Polski? Na początku stycznia, na aukcji WOŚP, para wylicytowała za ponad 40 tysięcy złotych projekt domu. Bez limitu powierzchni! Bramkarz Juventusu, już po skończonej aukcji napisał na swoim Instagramie, że dla niego i jego żony, to najlepiej wydane pieniądze.

Rok temu w mediach ukazały się zdjęcia, jak Wojciech z Mariną oglądali działki w okolicach Zakopanego. Pisano wówczas, że najbardziej spodobała im się działka w rejonie Walkoszy na Olczy. Czy to właśnie tam stanie ich nowy dom? Tego nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że będzie to luksusowa góralska willa, bo krakowska pracownia Karpiel Steindel Architektura, która wystawiła projekt na licytacji, słynie z wizjonerskich i nowoczesnych projektów domów w tzw. stylu zakopiańskim.

Jak będzie wyglądał góralski dom Szczęsnych?

Jak dowiedział się "Flesz", projekt domu Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego powstanie na specjalne zamówienie. Co więcej jest szansa, że budowa góralskiej rezydencji ruszy jeszcze w tym roku. Jak będzie wyglądał dom ich marzeń? Rąbka tajemnicy uchylił Jan Karpiel, jeden z właścicieli pracowni Karpiel Steindel Architektura.

Naturalnie nie jest to gotowy projekt który wylicytował Pan Wojciech. Będzie to indywidualny projekt domu dla Państwa Szczęsnych dopasowany do ich potrzeb na pięknej widokowo działce. My gotowych projektów nie sprzedajemy, zawsze powstają pod klienta potrzeby w połączeniu z naszą wrażliwością na kontekst miejsca. Dlatego, że dom ma powstać u podnóża Tatr, będziemy chcieli aby odwoływał się do tradycji ale na pewno będzie posiadał wiele nowatorskich rozwiązań – powiedział w rozmowie z "Fleszem" Jan Karpiel Bułecka.



Do tej pory Marina i Wojciech jeździli naładować baterie we włoskie i francuskie Alpy (mają stosunkowo blisko, bo mieszkają w Turynie). Zawsze jednak zamiast w popularnych kurortach woleli zatrzymywać się w kameralnych miejscach. Teraz częściej będą pojawiać się na Podhalu i to u siebie, w domu z pięknym widokiem na Tatry. Kiedy zacznie się budowa willi?

Nie potrafię odpowiedzieć na tym etapie, ile potrwają prace nad projektem, wpierw musimy omówić założenia z Inwestorem, skonfrontować jego potrzeby z naszym pomysłem który już się rodzi – tłumaczy architekt.

Na razie jednak Wojciech i Marina Szczęśni nie planują przeprowadzki w góry. Dopóki Wojciech ma kontrakt z Juventusem Turyn, będą dzielić swoje życie między Włochy i Polskę. O budowę domu nie muszą się martwić. Powód? Wszystkimi pracami zajmą się architekci, którzy będą konsultować z parą każdy detal. Ale jedno jest pewne. Z ich wspólnych pomysłów na pewno powstanie przepiękna góralska willa, w której będzie miejsce i do wypoczynku, i do zabawy dla synka pary, małego Liama.

