Ta wiadomość zapewne bardzo ucieszy miłośników talentu Mariny. Warto jednak dodawać, że całkiem niedawno ukazała się druga płyta artystki "On my way". Jej premiera odbyła się 17 listopada, a sama Marina płytą sprawiła fanom ogromną niespodziankę i radość! Krążek wokalistki zdobył wiele pozytywnych recenzji.

