Marina Łuczenko z ojcem

To właśnie tata zaraził Marinę miłością do muzyki. Do tej pory piosenkarka uwielbia z nim śpiewać. Z czasem dołączył do nich również Wojtek Szczęsny. Piłkarz kocha muzykę i świetnie sobie radzi z grą na różnych instrumentach. Co więcej, to właśnie Wojtek napisał jedną z piosenek na najnowszą płytę Mariny!

Marina próbowała swoich sił w takich programach, jak choćby "Szansa na sukces" czy też "Droga do gwiazd". Piosenkarka już jako dziecko zachwycała dojrzałym i głębokim głosem. Wszyscy byli pewni, że ta pucołowata dziewczynka podbije kiedyś polską scenę muzyczną. Kilka lat później Marina dostała główną rolę w musicalu Janusza Józefowicza pt. "Romeo i Julia"!