MARTA GLIK - żona Kamila Glika.

„Światem rządzą mężczyźni, a mężczyznami... kobiety!”. Żona Kamila Glika jest doskonałym tego przykładem. „Nie poznałam Kamila jako piłkarza, ja dorastałam z nim do tego zawodu, pomagałam mu”, zwierzyła się w wywiadzie dla portalu Anny Lewandowskiej „Baby By Ann”, „Znamy się od siódmego roku życia, ale parą jesteśmy od trzeciej klasy gimnazjum. Kamil wyjechał w drugiej klasie liceum. Podjęłam decyzję, że nie idę na studia, tylko jadę do niego. Myślę, że jego kariera to też moja zasługa, bo go trzymałam za rogi, pilnowałam. Trzeba było go pilnować. To był młody chłopak, który zaczął zarabiać duże pieniądze”, dodała Marta.

25 czerwca 2011 roku wzięli ślub. Wspólnie wychowują 5-letnią córkę Victorię.