Jeśli wierzyć doniesieniom "Faktu", Marina Łuczenko na miejsce swojego porodu wybrała Polskę. Tabloid napisał, że pierwsze dziecko piosenkarki i piłkarza przyjdzie na świat w jednej z prywatnych klinik w Warszawie. Gwiazda ponoć ma tam swojego zaufanego lekarza, który od początku prowadzi jej ciążę. Przypomnijmy, że małżonkowie na co dzień mieszkają we Włoszech, gdzie Wojciech Szczęsny gra w barwach klubu Juventus Turyn. Skąd zatem decyzja, by maleństwo urodziło się w Polsce?