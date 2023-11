1 z 10

Marina Łuczenko zostanie mamą?

Marina Łuczenko spodziewa się dziecka? Jeśli wierzyć doniesieniom "Faktu", to piosenkarka i jej mąż Wojciech Szczęsny już wkrótce zostaną rodzicami. Radosna informacja o ciąży Mariny Łuczenko pojawiła się na wtorkowej okładce dziennika. Według informacji "Faktu", gwiazda jest obecnie w trzecim miesiącu ciąży, czyli maleństwo powinno przyjść na świat w okolicach wiosny/lata 2018 roku. Przypomnijmy, że Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny pobrali się w 21 maja 2016 roku w czasie romantycznej uroczystości w Grecji. Jeśli informacje o ciąży Mariny potwierdzą się, będzie to pierwsze dziecko piosenkarki i piłkarza.

"Fakt" poprosił o komentarz menadżerkę artystki, Iwonę Walską, która nie zaprzeczyła, że Marina rzeczywiście spodziewa się dziecka:

Jezu, skąd to wiecie?! Nie wypowiadamy się na ten temat - mówiła.

My zaś skontaktowaliśmy się z Piotrem Turkiem, menadżerem Mariny, który w rozmowie z Party.pl stanowczo zaprzecza, że wokalistka spodziewa się dziecka, a jednocześnie dementuje informacje o tym, że pani Iwona jest menadżerką Mariny i powiedziała Faktowi, to co zacytowano.

Autor artykułu skontaktował się ze mną i stanowczo zaprzeczyłem - to kolejny fake news o Marinie, po newsach o negocjacjach z Teatr Buffo, Coca-Colą, programem Agent - ktoś tu lubuje się w zmyślaniu newsów na temat Mariny - mówi nam Turek.

Zobacz też: Sara Boruc czy Marina Szczęsna? Która ma szansę na większy sukces jako piosenkarka? Posłuchajcie jak śpiewają i zagłosujcie w naszym POJEDYNKU!

Polecamy: Ciąża po 35. roku życia musi być szczególnie nadzorowana