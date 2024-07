Marina Łuczenko zaskoczyła swoich fanów wyznaniem na Instagramie! Piosenkarka zdradziła, że po zjedzeniu jabłek... swędział ją język. O co chodzi? Okazuje się, że gwiazda podejrzewała u siebie alergię pokarmową na te owoce. Na szczęście przyczyną dolegliwości Mariny nie były problemy zdrowotne, lecz chemiczne substancje, którymi pryskane są owoce, by dłużej zachować świeżość i dobry wygląd. Polecamy: Przyczyny i zapobieganie powstawania alergii pokarmowych u niemowląt

Przez lata myślałam, że mam alergię na owoce. Po jabłku swędział język, itp... Okazało się, że nie mam alergii na owoce, a na chemię, którą je pryskają - napisała gwiazda na swoim internetowym profilu.

Marina Łuczenko uporała się z problemem w bardzo prosty sposób. Postawiła na zmianę diety. Zamieniła owoce z supermarketów na żywność ekologiczną, dzięki czemu wszystkie jej dolegliwości ustąpiły. Piosenkarka dużą wagę przykłada teraz do tego, co je. A patrząc na to, jak wygląda, wnioskujemy, że nowa dieta bardzo jej służy. Czy Marina będzie teraz doradzać swoim fanom w sprawie zdrowego stylu życia? :) Anna Lewandowska powinna bać się konkurencji ze strony koleżanki z trybun? ;)

Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny stawiają na żywność ekologiczną.

Piosenkarka pójdzie w ślady Anny Lewandowskiej i będzie doradzać w kwestii zdrowego stylu życia?