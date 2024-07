MaRina kupiła Wojciechowi Szczęsnemu skuter w prezencie ślubnym! Wokalistka i piłkarz pobrali się w pięknej Grecji tuż przed rozpoczęciem Euro 2016. Oboje wyglądali pięknie, a to wydarzenie było również jednym z wyczekiwanych w polskim show-biznesie. Podobnie jak ceremonia Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka. Niestety Marina i Wojciech Szczęsny nie mieli za dużo czasu, aby się sobą nacieszyć, ponieważ rozpoczęły się piłkarskie zawody.

Jednak tuż po ich zakończeniu wszystko nadrobili. Zakochani wyruszyli w podróż "dookoła świata". Ich przygoda zaczęła się w Tokio, gdzie świetnie się bawili i uwieczniali momenty na zdjęciach. Później przenieśli się na Hawaje i zwiedzali uroczą wyspę Maui, a także Honolulu. Ostatnim przystankiem na ich trasie było Los Angeles i Universal Studio - miejsce wymarzone dla wszystkich fanów filmów. Później musieli wrócić do obowiązków zawodowych, a Wojciech Szczęsny przez dłuższy czas nie wiedział do końca, w którym klubie zagra od nowego sezonu. Ostatecznie okazało się, że jego wypożyczenie do AS Romy z Arsenalu Londyn przedłuży się. Oznacza to także, że para wciąż będzie mieszkała w Rzymie.

Właśnie z tego powodu MaRina sprawiła swojemu ukochanemu lekko spóźniony prezent ślubny - skuter! Na Snapchacie nagrała krótkie wideo, jak Wojciech Szczęsny testuje sprzęt i jest bardzo szczęśliwy. Artystka idealnie trafiła z upominkiem, ponieważ we Włoszech tego typu transport jest bardzo popularny ze względu na małe uliczki i duże natężenie ruchu.

Marina i Wojciech Szczęsny zamieszkali teraz w Rzymie