Co z tą ciążą? Na początku grudnia 2017 roku media obiegła informacja, że Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka. Para w żaden sposób nie odniosła się do rewelacji "Faktu". Czy najnowsze zdjęcie na internetowym profilu Mariny jest komentarzem do sytuacji? Małżonkowie są właśnie na wakacjach w Dubaju, gdzie cieszą się doskonałą pogodą i korzystają z pięknych plaż. Gwiazda zmieściła na Instagramie zdjęcie w... bikini! Skąpy strój Mariny zdradza, czy doniesienia na temat rzekomej ciąży są prawdziwe?

