Podczas wczorajszego finału "The Voice of Poland" wszyscy uczestnicy i gwiazdy występujące w programie zadbały o efektowne stylizacje i fryzury. Była to w końcu ostatnia okazja, aby pokazać się w pełnej krasie milionom telewidzów. Przypomnijmy: Gwiazdy i uczestnicy podczas wielkiego finału "The Voice 2"

Reklama

Wśród nich była oczywiście też gospodyni programu, Marika. Piosenkarka postawiła na seksowną czerwoną kreację z efektownymi wycięciami i musimy przyznać, że wyglądała w niej zjawiskowo. Sukienka mocno eksponowała szczupłą figurę Mariki i jej imponująco wąską talię.

Strzałem w dziesiątkę był również modny, bardzo mocny makijaż oczu i długie, rozpuszczone włosy. Nie mieliśmy chyba jeszcze okazji oglądać jej w tak uwodzicielskim wydaniu! Warto przypomnieć też sekret tak perfekcyjnej sylwetki Mariki, bowiem to zasługa stosowanej przez nią diety. Zobacz: Jaką dietę stosuje Marika?

Tym sposobem Marika na naszych oczach stała się seksbombą i ozdobą polskiego show-biznesu. Czekamy na więcej!

Zobacz także

Reklama

Zobacz też galerię zdjęć Mariki i innych gwiazd podczas finału "The Voice of Poland":