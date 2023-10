Marietta i Chris to podwójni zwycięzcy "Hotelu Paradise". Nie dość, że zgarnęli główną wygraną to zyskali również coś znacznie cenniejszego - swoją miłość! Dziś zamieszkali razem i nie mogą bez siebie żyć. Ich miłość rodziła się na oczach widzów i przede wszystkim pozostałych uczestników programu. Nie wszyscy jednak wierzyli w to, co połączyło tę dwójkę na rajskiej wyspie.

Łukasz Białach w rozmowie z Party.pl zdradził, co tak naprawdę myślał o uczuciu Marietty i Chrisa. Jak dziś wyglądają ich relacje?

Miłość Chrisa i Marietty zrodziła się na planie "Hotelu Paradise"

Łukasz zdradził, że na początku nie wierzył w szczerość ich uczuć, ale dziś bardzo im kibicuje.

