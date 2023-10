Jeśli myślisz o udziale w takim show jak "Hotel Paradise", podczas castingu musisz koniecznie pamiętać o jednej rzeczy. O jakiej? Chris stwierdził, że w jego przypadku zadecydowało po prostu szczęście. "To był spontan!" - powiedział nam Chris. Marietta ma jednak inne przemyślenia na ten temat. W rozmowie z Party.pl zdradziła, co jej zdaniem zdecydowało o tym, że przeszła do właściwej części programu. Jesteście ciekawi? Posłuchajcie!

Reklama

Zobacz także: Afera w finale "Hotel Paradise". Na Maćka wylał się hejt: "Już gorzej zagrać nie mógł, masakra!"

Reklama

Marietta okazała się ulubioną uczestniczką programu "Hotel Paradise". Jej zdaniem na castingu i już podczas nagrywania programu o jej wygranej zdecydowała... szczerość!