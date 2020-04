"Hotel Paradise": Czy Marietta i Chris wciąż są razem po programie? Wiemy! Sprawdźcie, co nam zdradzili!

Wielki finał pierwszej edycji "Hotelu Paradise" już za nami! Nowe reality-show prowadzone przez Klaudię El Dursi od kilku tygodni przyciągało tysiące osób przed telewizory - niestety, dziś zobaczyliśmy ostatni odcinek hitu TVN 7. W wielkim finale o zwycięstwo walczyły dwie pary: Chris i Marietta oraz Martyna i Blondino. Jak już wiemy, wygrali Marietta i Chris! Teraz wszyscy fani "Hotelu Paradise" z pewnością zastanawiają się, czy ich związek przetrwał próbę czasu. Czy dziś wciąż są razem? Sprawdźcie, co nam zdradzili!

Marietta i Chris w rozmowie z Party.pl zdradzili, czy wciąż są razem. Jak dziś wyglądają ich relację? Sprawdźcie, jak odpowiedzieli na nasze pytanie, czy ich związek przetrwał!

Zakochani mają już za sobą pierwszy kryzys? Zobaczcie, co zdradzili nam Marietta i Chris!

Marietta i Chris w rozmowie z nami przyznali również, że nie odebrali jeszcze nagrody za zwycięstwo w "Hotelu Paradise". Czy zakochani wiedzą już w co zainwestują zarobione pieniądze?

Marietta: Jeszcze jej nie otrzymaliśmy. Może to i lepiej. Teraz i tak w czasie kwarantanny nie bardzo moglibyśmy w coś inwestować ani planować tych wydatków.

Chris: Ja na pewno chciałbym pomóc rodzicom. To był mój priorytet. Nie wiem na co pójdzie ta reszta, ale część na pewno przeznaczę dla rodziny. No i też na pewno na życie w Warszawie.

Marietta: Wszyscy mówią, że ja pierwsze co to pójdę zrobić sobie nos (śmiech), Ale zostało to wyciągnięte z kontekstu. Wcale nie chodziło mi tak bardzo o nos. Na pewno chciałabym zainwestować w swoje własne mieszkanie, bo bardzo mi na tym zależy. No i na pewno część przeznaczymy na jakieś wspólne wakacje z Chrisem, co by mieć jakąś przyjemność.