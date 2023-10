Chris i Marietta wygrali "Hotel Paradise" ale wygląda na to, że to nie koniec ich obecność w telewizji! Zwycięzcy nowego reality show TVN7 zdradzili nam, że niedługo zobaczymy ich w kolejnym programie! Jakim?

Marietta i Chris są podwójnymi zwycięzcami "Hotelu Paradise". Uczucie, które się pomiędzy nimi narodziło było silniejsze niż chęć zdobycia pieniędzy, które mogli wybrać. Zdecydowali, że podzielą się główną wygraną. Jak sami podsumowują "wygraliśmy i miłość i pieniądze".

Mamy dobrą informację dla wszystkich tych, którzy już tęsknią za bohaterami "Hotelu Paradise"! Marietta i Chris zdradzili nam, że już niedługo zobaczymy ich w kolejnym programie na antenie TVN7!

To już chyba oficjalne, niedługo znowu wracamy do siódemki i będziemy z Klaudią w kontakcie, także nie zatęsknicie za nami! Niedługo będzie nowy program z nami, ale jeszcze nie znamy zbyt wielu szczegółów. Będzie to nagrywane z domu, z powodu kwarantanny i zaczynamy już we wtorek. - powiedziała Marietta podczas transmisji na żywo z Party.pl