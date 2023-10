Chris i Marietta wygrali "Hotel Paradise". To był zdecydowanie bardzo emocjonujący finał! Redakcji Party.pl udało się porozmawiać ze zwycięzcami tuż po finale. Na co Chris i Marietta zamierzają przeznaczyć nagrodę? Czy mieli wątpliwości, by jednak stłuc kulę? Posłuchajcie, co nam zdradzili!

Tak wyglądał wielki finał "Hotel Paradise". Czy waszym zdaniem, Chris i Marietta słusznie wygrali "Hotel Paradise"?

Grzegorz Piekarski