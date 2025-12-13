Odkąd Roksana Węgiel i Viki Gabor rok po roku wygrały Konkurs Piosenki Eurowizji Junior, wydarzenie cieszy się w Polsce jeszcze większą popularnością. Już dziś, 13 grudnia, o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2025 zawalczy 12-letnia Marianna Kłos. Jaką dokładnie nagrodę otrzyma laureat?

Marianna Kłos reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025

Marianna Kłos została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2025. Młoda wokalistka, znana z udziału w programie "The Voice Kids", gdzie zajęła drugie miejsce, zaśpiewa podczas konkursu piosenkę "Brightest Light". Dla Marianny to szansa na międzynarodowy debiut oraz reprezentowanie Polski na jednej z największych dziecięcych scen muzycznych.

Marianna Kłos już po pierwszej próbie na Eurowizji Junior 2025 zachwyciła internautów. Utwór pt. "Brightest Light", który zaprezentuje w wielkim finale to kompozycja łącząca nowoczesne popowe brzmienia z balladowym refrenem, który pozwala w pełni zaprezentować umiejętności wokalne młodej artystki. Uwagę zwraca jednak nie tylko muzyczna aranżacja, ale też cała oprawa jej występu. Reżyserem polskiego występu na Eurowizji Junior jest Kamil Staszczyszyn, który zadbał o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Podczas Eurowizji Junior 2025 Marianna Kłos zaprezentuje się w spektakularnej, długiej białej sukni, a młodej artystce będą towarzyszyć utalentowane tancerki.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2025?

23. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w Tbilisi, stolicy Gruzji. Wydarzenie zaplanowano na 13 grudnia 2025 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego. W konkursie udział weźmie 18 krajów, a każde państwo wystawi swojego reprezentanta w wieku od 9 do 14 lat.

Tbilisi gości Eurowizję Junior po tym, jak Gruzja wygrała zeszłoroczną edycję konkursu. Andria Putkaradze oczarował publiczność wykonaniem utworu "To My Mom", co zapewniło jego krajowi prawo do organizacji tegorocznej edycji.

Co otrzyma zwycięzca Eurowizji Junior 2025?

Zaskakującą informacją jest fakt, że zwycięzca Eurowizji Junior 2025 nie otrzyma żadnej nagrody pieniężnej. Od lat tradycyjną nagrodą w tym dziecięcym konkursie jest wyłącznie pamiątkowa statuetka w kształcie mikrofonu oraz bukiet świeżych kwiatów.

To wydarzenie ma charakter promocyjny i edukacyjny, co oznacza, że dla młodych artystów najważniejszą nagrodą jest możliwość zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością i zdobycie cennego doświadczenia scenicznego. Dla wielu z nich występ na Eurowizji Junior to początek artystycznej kariery.

Jak głosować w Eurowizji Junior 2025?

Głosowanie online ruszyło w piątek, 12 grudnia 2025 roku, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Internauci będą mogli odwiedzić stronę vote.junioreurovision.tv, gdzie dostępne będą krótkie fragmenty występów wszystkich uczestników. Każdy głosujący będzie mógł wskazać trzech faworytów.

Pierwszy etap głosowania potrwa do 13 grudnia 2025 roku, do godziny 16:59. Druga runda głosowania odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu wszystkich występów i potrwa 15 minut. Wyniki głosowania internetowego zostaną doliczone do ogólnej punktacji i mogą zaważyć na ostatecznym wyniku konkursu. Dzięki nowoczesnemu systemowi głosowania, każdy fan Eurowizji Junior może aktywnie wspierać swojego ulubionego wykonawcę, niezależnie od miejsca zamieszkania. To sprawia, że emocje wokół finału są jeszcze większe.

Fot. EBU - Corinne Cumming

