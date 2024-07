10 z 14

za: okladka singla "Do They Know It's Christmas"

za: okladka singla "Do They Know It's Christmas"

Jedna z najsłynniejszych piosenek nagranych na święta w celu charytatywnym przez różnych artystów to "Do They Know It's Christmas". Pieniądze uzyskane ze sprzedaży singla trafiły dla głodujących dzieci w Afryce. Co ciekawe, w nagraniu utworu uczestniczył Polak, Marek Brzezicki.