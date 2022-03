Aleksandr Łukaszenka ma o 43 lata młodszą partnerkę! Kim jest piękna Maria Vasilevitch

Żony czy partnerki światowych przywódców to często piękne i wpływowe kobiety. Aleksandr Łukaszenka mimo swojej dyktatorskiej władzy i ostrej polityki nie mógł nigdy narzekać na brak pięknych kobiet w swoim otoczeniu. W czasie jego pierwszego małżeństwa z Haliną Rodionowną Łukaszenko osiągający coraz większe sukcesy polityk wdawał się w liczne romanse. Od zawsze też miał słabość do kobiet z tytułem miss. Jak się okazuje, tak zostało do dziś...

Kim jest Maria Vasilevitch? 24-latka zdobyła serce prezydenta Białorusi

Aleksandr Łukaszenka od 1994 roku jest w nieoficjalnej separacji. Prezydent Białorusi ukrywa swoje życie prywatne przed mediami, chociaż plotki i doniesienia o nowych romansach dość szybko pojawiają się w mediach zagranicznych i krajowych. Dotychczas kochanki prezydenta raczej nigdy nie były oficjalnymi partnerkami. Inaczej było w przypadku pięknej i bardzo młodej Marii Vasilevitch.

Łukaszenka nie krył się specjalnie z tym romansem. W 2019 roku uwagę mediów przyciągnęła zaskakująca relacja 67-letniego prezydenta z 22-letnią wówczas Miss Białorusi, Marią Vasilewitch. Parę widywano bardzo często i nie wyglądało na to, że chcieli ukrywać swoją relację przed światem. Kim jest piękna Białorusinka?

_by_vasilevich_/Instagram

Zobacz także: Była żona Władimira Putina mierzy się z falą hejtu. Co dzieje się z Ludmiłą Putin?

Maria Vasilevitch była wówczas bardzo popularna. Wygrała konkurs na Miss Białorusi 2018, a niedługo później znalazła się w ścisłej, finałowej piątce Miss World. Jako pierwszy o romansie Marii z Łukaszenką napisali dziennikarze "The Times" w listopadzie 2019 roku. Para poznała się właśnie podczas krajowego konkursu miss. Niedługo później byli widywani na państwowych imprezach, a także na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji.

A 22-year-old beauty queen who has been linked romantically to the long-time dictator of Belarus has become the country’s youngest MP https://t.co/kV0cqYnFil — The Times (@thetimes) November 18, 2019

Zobacz także: Przyjaciółki kochanki Władimira Putina błagają, by przekonała go, aby zakończył wojnę!

Romans z Łukaszenką okazał się być dla Marii Vasilevitch przepustką do szybkiej kariery politycznej. Jeszcze w 2019 roku została najmłodszą deputowaną w białoruskim parlamencie. Para nigdy oficjalnie nie potwierdziła swojego związku. W mediach społecznościowych, na których kiedyś Maria Vasilevitch była bardzo aktywna, nie mieli wspólnych zdjęć i tak naprawdę nie wiadomo, czy ich związek to przeszłość, czy może jednak wciąż trwa.

_by_vasilevich_/Instagram

Dziś konto Marii na Instagramie nie istnieje, co może mieć związek z agresją Rosji na Ukrainę. Jak wiadomo, reżim Łukaszenki wspiera politykę Putina i wciąż trwają rozmowy na temat wsparcia wojsk rosyjskich, wojskami Białorusi. Kobiety z bliskiego otoczenia Putina są szykanowane w internecie i wycofują się z działalności w mediach. Nieznani sprawcy włamali się do willi córki Putina i wymalowali ją we flagi Ukrainy, kochanka Putina ukrywa się przed światem... Nic więc dziwnego, że także Maria Vasilevitch schowała się przed światem.

_by_vasilevich_/Instagram

Aleksandr Łukaszenko w 1975 roku wzięł ślub z Haliną Rodionową. Podobno prezydent był w niej bardzo zakochany i długo starał się o jej rękę. Niestety, po ślubie zainteresowanie Łukaszenki żoną zdecydowanie się zmniejszyło, a coraz bardziej popularny polityk zaczął wdawać się w coraz częstsze romanse. Ponieważ jednak wykształcona i obyta w towarzystwie Halina Rodionowa Łukaszenka zdobywała dużo znajomości i posłuchu w świecie polityki, wściekły Łukaszanka odsuwał ją od życia publicznego i kazał ograniczyć kontakty. Od 1994 roku małżeństwo jest w nieoficjalnej separacji, a żona prezydenta żyje w izolacji w willi otoczonej wysokimi murami.