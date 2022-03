Przyjaciółki kochanki Władimira Putina błagają, by przekonała go, aby zakończył wojnę! 

Alina Kabajeva to domniemana partnerka Władimira Putina. Najbardziej popularna, rosyjska gimnastyczka doczekała się nawet czwórki dzieci z prezydentem Rosji. Dwóch córek bliźniaczek i dwóch synów. Aktualnie Kabajeva przebywa razem z dziećmi w Szwajcarii, ale bynajmniej nie znajduje się na neutralnym gruncie. Podpisano już petycję, by rząd Szwajcarii wydalił ją z kraju: "Dołącz do swojego Führera" - czytamy w petycji. Dodatkowo przyjaciółki Aliny apelują, by jako najbliższa osoba Putina, wpłynęła na jego decyzje i powstrzymała wojnę w Ukrainie.

Alina Kabajewa jako jedyna może wpłynąć na Władimira Putina? "On nikogo nie słucha, ale może mógłby posłuchać jej"

Alina Kabajewa od lat ukrywa się przed mediami. "Kochanka Putina", jak mówi się o najlepszej rosyjskiej gimnastyczce, nigdy nie była mu "oficjalnie" bliska. Gdy jedna z rosyjskich gazet napisała o ich zaręczynach, dzień później przestała istnieć. Oficjalnie Władimir Putin miał jedną żonę, z którą był prawie 30 lat. Gimnastyczka niestety może popierać putinowską politykę, bo jeszcze mieszkając w Rosji, była czynną działaczką prokremlowskiej partii.

Mimo że Alina Kabajewa ukrywa się przed mediami, to jej bliskie koleżanki podobno próbują przekonać ją, by wpłynęła na okrutne działania swojego męża. Dziennikarze nowojorskiego portalu "Page six" dotarli do osoby, która zdradziła, że przyjaciółki Kabajewej przekonują ją do tego, by porozmawiała z mężem:

- Błagają ją, by poleciała do Moskwy i przekonała go, by zakończył wojnę. Wydaje się, że on nikogo nie słucha, ale może mógłby posłuchać jej - zdradza źródło "Page six" i dodaje: - Putin jest pilnie strzeżony. Alina mówi, że nie wie, czy może się do niego dostać – a nawet jeśli tak, to nie wie, czy będzie mogła się potem stamtąd wydostać, by wrócić do dzieci - czytamy.

Alina Kabajewa jest podobno odizolowana od Władimira Putina, ale nie może czuć się bezpiecznie. W sieci krąży petycja, pod którą podpisują się zwolennicy deportacji Kabajewej ze Szwajcarii. Kraj ten po raz pierwszy od lat zrezygnował ze swojej politycznej neutralności i oficjalnie skrytykował krwawe działania Putina na terenie niepodległej Ukrainy. W treści petycji możemy znaleźć wiele nawiązań do Ewy Braun, kochanki Adolfa Hitlera. Internauci porównują Kabajevą do Ewy Braun i apelują:

- Niech dołączy do swojego Führera - piszą autorzy pisma i dodają: Po raz pierwszy w historii nowożytnej wasz kraj naruszył swoją neutralność, czego nie zrobił nawet wobec nazistowskich Niemiec w XX wieku, i przyłączył się do sankcji wobec Putina i jego otoczenia. A teraz jego kochanka z dziećmi ukrywa się w granicach waszego państwa! - grzmią oburzeni autorzy petycji.

Autorzy petycji podejrzewają, że Kabajewa mogła już uzyskać szwajcarskie obywatelstwo za pośrednictwem skorumpowanych urzędników. Internauci zapewniają, że chcą dociec sprawiedliwości. Można się jednak domyślić, jak zaznaczają dziennikarze "Page six", że Kabajewa podróżuje pod różnymi nazwiskami i dokumentami, co jest jednoznaczne, z tym że zlokalizowanie jej osoby może być bardzo trudne.

