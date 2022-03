Była żona Władimira Putina mierzy się z falą hejtu. Co dzieje się z Ludmiłą Putin?

Prezydent Władimir Putin na ostatnich zdjęciach wygląda źle. W sieci pojawiły się kadry ze spotkania z gubernatorem Sankt Petersburga Aleksandrem Biegłowem. Internauci zauważyli, że przywódca Rosji jest bardzo blady i wszystko wskazuje na to, że nie spodziewał się takiej obrony Ukrainy oraz pomocy z Europy. Czy to oznacza, że dyktator planuje wycofać swoje wojska z terenów Ukrainy? Stan zdrowia Władimira Putina jest coraz gorszy? Sytuacja na Ukrainie z dnia na dzień coraz bardziej się zaostrza, a Władimir Putin - jak się wydaje - nie planuje cofnąć się nawet o krok. Czy przywódca Rosji jest coraz bardziej przerażony tym, co dzieje się w Ukrainie, a także kolejnymi sankcjami, które nakłada na niego Europa? Na najnowszych zdjęciach wygląda na zmęczonego, jest bardzo blady, a jego twarz jest opuchnięta. Te szczegóły nie umknęły internatom, którzy ostro je komentują. Kreml właśnie opublikował to zdjęcie. Putin nie wygląda dobrze... jest poszarzały i opuchnięty. - napisał jeden z internautów, publikując zdjęcie Władimira Putina. The Kremlin just posted this pic. Putin does not look well… he’s ashen and bloated. pic.twitter.com/SNdiHjMKzI — AKing 🇺🇸 (@aking4democracy) March 1, 2022 Zobacz także: Gérard Depardieu to bliski przyjaciel Władimira Putina. Tak aktor skomentował wojnę na Ukrainie 24 lutego 2022 roku Władimir Putin z rosyjskimi wojskami zaatakował Ukrainę. Do akcji pomocy zaangażowała się cała Europa, a przede wszystkim Polacy. Gwiazdy starają się udostępniać kolejne zbiórki oraz informacje o osobach potrzebujących pomocy. Celebryci zdecydowali się ugościć uchodźców w swoich domach, jak Zygmunt Chajzer, który udostępnił swoje mieszkanie uchodźcom z Ukrainy . Influencerzy ogłaszają w...