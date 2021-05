Edyta Górniak była w piątek gościem telewizji wrealu24, która nie stroni od kontrowersyjnych pogladów. Gwiazda w bardzo zdecydowany sposób wypowiedziała się tam na temat epidemii koronawirusa i ewentualnych szczepień. Edyta Górniak nie zamierza się zaszczepić, nie pozwoli na to również synowi. Gwiazda deklaruje jasno i dobitnie: " dopóki żyję, nie dam się zaszczepić ", nawet "jeśli będzie to oznaczało zagładę dla nas". I wyjaśnia dlaczego ma taki zdecydowany pogląd. To trzeba przeczytać. Zobacz także: Szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa? Wiemy, kto w pierwszej kolejności ma ją otrzymać! Edyta Górniak nie da się zaszczepić Jak się okazało, piosenkarka wcześniej napisała sama z siebie emaila do stacji, w związku z poglądami jakie ta prezentuje na temat pandemii koronawirusa . Efektem tego maila był długi wywiad z dziennikarzem stacji, Marcinem Rolą. Edyta przedstawiła się tam jako przeciwnik oficjalnego sposobu podejścia do trwającej pandemii. Nie jestem osobą, którą można zaszufladkować. Mamy prawo do różnych punktów widzenia. Strach rozprzestrzenia się szybciej niż wirus. Paraliżuje wszystkich - mówiła. Jej zdaniem "jest cel w tym żeby ludzi zastraszyć". Myślę, że jest to po to, żeby zrobić szczepienia, przymusowe - stwierdziła. Potem już było naprawdę mocno: Ja muszę państwu powiedzieć tak: dopóki żyję, nie dam się zaszczepić . Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam państwu, jak tutaj jestem, że wolę odejść z tego świata niż pozwolić komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam i nie posiadam wiedzy żeby móc analitycznie pójść do laboratorium i faktycznie sprawdzić, co zostaje wprowadzone do mojej krwi -...