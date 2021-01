Maria Sadowska należy do tych gwiazd, które bardzo cenią sobie prywatność. Choć piosenkarka chętnie publikuje na Instagramie kolejne zapowiedzi projektów zawodowych, urywki zza kulis teledysków, makijażowe, włosowe i modowe inspiracje, to rzadko na śledzonym przez niemal 90 tys. osób instagramowym koncie gwiazdy "The Voice of Poland" pojawiają się materiały nawiązujące do jej rodzinnego życia. Tym razem wokalistka zrobiła jednak wyjątek i z okazji 9. urodzin swojej córki Liliany, podzieliła się z fanami uroczym zdjęciem dziewczynki.

Maria Sadowska pokazała córkę

Maria Sadowska pomimo olbrzymiej popularności, w przeciwieństwie do wielu osób z pierwszych stron gazet, unika dzielenia się z mediami swoim życiem prywatnym. Piosenkarka nie tylko rzadko pokazuje się publicznie ze swoim mężem - Adrianem Łabanowskim - ale też trzyma dzieci z dala od świateł reflektorów. Także w mediach społecznościowych artystki próżno szukać rodzinnych fotografii, gdyż wokalistka podchodzi do kreowania swojego wizerunku w sieci bardzo profesjonalnie, stawiając jedynie na promocję własnej kariery, nie zaś najbliższych. Nic więc dziwnego, że najnowszy instagramowy post Sadowskiej zelektryzował jej fanów.

Była jurorka "The Voice of Poland" z okazji 9. urodzin swojej córki Liliany postanowiła opublikować na Instagramie wzruszający post. Co więcej zamieściła także aż dwa zdjęcia ukochanej pociechy.

Kochani! Prawie nigdy nie zamieszczam zdjęć moich dzieci, ale dziś nie mogę się powstrzymać i muszę zrobić wyjątek. 9 lat temu ta piękna i mądra osoba przyszła na świat i zmieniła moje życie na milion razy lepsze i prawdziwsze niż kiedykolwiek. Dziś urodziny Lili, a ja pękam z dumy i nie mogę powstrzymać łez wzruszenia... - napisała na Instagramie Maria Sadowska.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Wśród licznych urodzinowych życzeń dla Liliany, nie zabrakło także porównań dziewczynki do jej znanej mamy.

- Jaka podobna 😍 - Masz kopie 👏 - Cała mama 😍

Trzeba przyznać, że 9-letnia Lilka rzeczywiście odziedziczyła urodę po swojej mamie. Tylko popatrzcie na jej najnowsze zdjęcia!

Maria Sadowska choć kocha media społecznościowe, unika promowania swoich bliskich na Instagramie.