Edyta Górniak jednak wierzy w pandemię?! "Oczywiście, że wirus jest, mamy na to mnóstwo dowodów" 

Edyta Górniak ponownie zabrała głos na temat koronawirusa. Gwiazda do tej pory bardzo sceptycznie podchodziła do tematu pandemii, a jej słowa były szeroko komentowane przez inne gwiazdy, a nawet medyków i specjalistów. Teraz jednak na InstaStory piosenkarki pojawiło się oświadczenie, w którym artystka informuje, że jej niedawne wypowiedzi zostały źle zrozumiane i zmanipulowane. Edyta Górniak przyznała również, że nigdy nie wątpiła w pandemię koronawirusa! Sprawdźcie szczegóły.

Edyta Górniak jakiś czas temu głosiła teorie na temat pandemii koronawirusa, które wzbudziły ogromne kontrowersje. Ostatnio dość głośno zrobiło się wokół wypowiedzi artystki na temat szczepień na COVID-19 - gwiazda przyznała, że jeśli będą obowiązkowe, to wyjedzie z kraju.

Nie planuję się zaczepić i nie planuję także zaszczepić mojego syna. Jeśli to będzie oznaczało, że muszę się przenieść do innego kraju, gdzie szczepienia nie są obowiązkowe, to tak zrobię. A jeśli byłyby jakiekolwiek przymusy, to niestety będziemy musieli się pożegnać. Dobrowolnie na pewno nie pozwolę sobie aplikować jakiejkolwiek chemii- wyznała Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem".