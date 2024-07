Maria Niklińska nie ma szczęścia do wizyt na salonach i przede wszystkim gustu. Stylizacje celebrytki ciężko uznać za chociaż poprawne, a aktorka notuje regularne wpadki. Jest to o tyle dziwne, że dość często pojawia się na salonach, ale nie możemy sobie przypomnieć jej udanej kreacji. Niestety, pamiętamy za to obrazki, o których wolelibyśmy szybko zapomnieć. Przypomnijmy: Ale wpadka! Fatalnie ubrana Niklińska z wąsikiem na premierze

Reklama

Wczoraj Maria pojawiła się na premierze słuchowiska zrealizowanego na podstawie legendarnego komiksu "Thorgal". Okazja niezbyt zobowiązująca, więc i taka też była stylizacja Niklińskiej, która postanowiła chyba zabawić się w Maję Sablewską. Do klasycznych dżinsów dobrała skórzanę kurtkę i dość pokaźny kapelusz, ale już nie pierwszej młodości. Look uzupełniła spora torba i buty, które miały chyba być w zamierzeniu oryginalne. Nie wyglądało to najlepiej, a niechlujna fryzura przelała szalę goryczy. Może jednak warto zainwestować w stylistkę...

Tak wczoraj prezentowała się Maria Niklińska. Jak oceniacie jej styl?

Zobacz: Ups... Horodyńska na imprezie z torebką sprzed dwóch lat

Zobacz także

Reklama

Niklińska i inne gwiazdy wspierają Ukrainę: