Margaret przyłapana przez paparazzi

Margaret na wizycie u makijażysty - taki obrazek udało się uchwycić fotoreporterom! Jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki postawiła na subtelny, delikatny makijaż z delikatnie rozświetlonymi powiekami i ustami w kolorze nude. Jednak to nie makijaż artystki najbardziej nas zainteresował! Margaret przyzwyczaiła już wszystkich do swoich nietypowych stylizacji, makijaży i fryzur. Tym razem, choć postawiła na swobodny, codzienny look, jeden detal szczególnie przykuł naszą uwagę. Jaki? Przejrzyj galerię!

