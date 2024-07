Margaret nie rozstaje się ze swoją suczką. W ten weekend zabrała ją do studia DD TVN. Margaret nie korzysta ze smyczy - nosi psa w torbie. Pamiętcie jak się nazywa jej maltańczyk? Ma bardzo oryginalne imiona - Antonina Grażyna.

Piosenkarka kupiła psa dla swojej mamy, ale nie potrafiła się z nim rozstać. Margaret przyznaje, że nie potrafi bez niej żyć. Okazuje się też, że zwraca się do pieska różnymi imionami w zależności od sytuacji:

– Ona dziwnie reaguje na głoskę „r”, zatem kiedy mówię do niej Grażyna, to trochę się boi, ale kiedy mówię do niej Tosiu, już nie. Dlatego to, jak się do niej zwracam, zależy od sytuacji. Jak coś zbroi, to wołam: Grażyna, jak jest okej, to mówię do niej Tonia – mówiła Margaret w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.