Margaret chciałaby mieć dziecko! Młodziutka gwiazda zaskoczyła wyznaniem. Okazuje się, że wokalistka bardzo rozsądnie podchodzi do życia i marzy o tradycyjnej rodzinie, w której znajdzie się również miejsce dla dzieci. Chociaż wcześniej Margaret mówiła, że raczej tego nie planuje, teraz jej podejście do życia radyklanie się zmieniło. Czyżby dwudziestopięcioletnia piosenkarka dojrzała już do założenia rodziny?

Przez lata deklarowałam, że nie chcę mieć dzieci, a teraz to się zaczyna powoli zmieniać. Chciałabym kiedyś stworzyć rodzinę - zdradziła w magazynie "Grazia".

Margaret ma jednak pewne obawy z tym związane...

Ale nie podoba mi się to, że często ludzie, którzy mają rodziny, czują się tak pewnie, że przestają się starać. Tego bym nie chciała. Boję się zasiedzenia - kontynuowała.

Te plany są raczje odległe, lecz piosenkarka poczyniła już pewien krok w kierunku ich realizacji. Margaret właśnie remontuje mieszkanie. Myślicie, że przewidziała w nim już przestrzeń dla przyszłej rodziny? Niedawno gwiazda rozstała się ze swoim partnerem. Czyżby jej wyznanie na temat rodziny zwiastowało, że jej życiu właśnie pojawił się ktoś nowy? :)

Na razie jednak są to odległe plany. ;)