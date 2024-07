Margaret robi karierę w Szwecji! Już niedługo piosenkarka wystąpi na Rix FM Festival - imprezie, na której pojawiają się największe gwiazdy Eurowizji. W tym roku będą to m.in. Mans Zelmerlow, Frans, Albin & Mattias, Danny Saucedo, Lisa Ajax, Oscar Zia, Molly Sanden, Wiktoria. Margaret wykona swój hit "Cool Me Down", który niedawno zdobył status złotej płyty!

Margaret robi karierę w Szwecji!

Kilkanaście tygodni temu Margaret podpisała kontrakt ze światową wytwórnią muzyczną, która dba o to, żeby o Margaret było głośno w całej Europie. Już niedługo gwiazda wystąpi więc na festiwalu Rix FM w Szwecji. Fani zastanawiają się, czy Margaret nie weźmie więc udziału za rok w szwedzkich eliminacjach. Regulamin tego nie zabrania, o ile jeden z autorów piosenki posiada szwedzkie obywatelstwo. Okazuje się jednak, że Margaret wcale nie żałuje, że nie wystąpiła na Eurowizji w tym roku:

Ja trochę odetchnęłam z ulgą, bo ta Eurowizja to nie jest na moje nerwy jednak, to jest straszne obciążenie psychiczne - mówiła w Dzień Dobry TVN.

Trzymacie kciuki za Margaret?

Margaret będzie gwiazdą szwedzkiego festiwalu.

Margaret robi karierę w Szwecji!