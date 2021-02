Margaret wraca z nową płytą. Artystka po ponad rocznej przerwie postanowiła szczerze opowiedzieć o swoich niełatwych przeżyciach. A przeszła sporo, bo teksty na jej nowym albumie "Maggie Vision" są wyjątkowo kontrowersyjne - dotyczą m.in. narkotyków. Artystka na kilkanaście miesięcy odcięła się od show-biznesu (m.in. rzuciła pracę w "The Voice of Poland"), zmieniła swoje życie o 180 stopni. Dziś pojawi się na gali Bestsellery Empiku 2020 i można się spodziewać, że o jej show będzie głośno!

Margaret w 2019 roku wycofała się z życia publicznego i... przewróciła swoje życie do góry nogami. Wokalistka wyprowadziła się razem ze swoim mężem Piotrem "KaCeZet" Kozieradzkim z tłocznego miasta, by zamieszkać w lesie. Przez cały ten rok wokalistka była minimalnie obecna w mediach społecznościowych. Wiadomo, że pracowała nad nową płytę, której premiera jest zaplanowana na 12 lutego 2021 roku. Wcześniej w sieci pojawiło się już kilka singli, które wstrząsnęły mediami. Artystka w piosence "Antipop" śpiewa m.in:

Piosenka "Xanaxx" także wzbudziła niemałą kontrowersję. Margaret opisała w niej swoje lęki i ból i poszukiwanie ukojenia od trudnej rzeczywistości, co jeszcze bardziej zaniepokoiło fanów. Jakiś czas temu dla portalu "Gala.pl", artystka powiedziała, że czuje się pokrzywdzona przez wystawianie jej tak mocnych osądów.

To jest w ogóle ciekawe, że robi się ze mnie aktualnie ćpunkę. W takim momencie w moim życiu, gdy nigdy wcześniej nie żyłam tak zdrowo, nie byłam tak szczęśliwa i tak OK sama ze sobą. Biegam, jem zdrowo, więc z jednej strony mnie to śmieszy, a z drugiej też bardzo często rani, bo to też wpływa na mnie, na mój wizerunek i na to, jak myślą o mnie ludzie. Nie chcę promować narkotyków i ćpania, po prostu pokazuję jakąś prawdę, w sensie, że raz na jakiś czas zajaram gibona, wszyscy to robimy i po prostu luz - wyjaśniła artystka w rozmowie z magazynem.