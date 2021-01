Szokujące wyznanie Margaret. Wychodziła na scenę po narkotykach?

Odkąd Margaret postanowiła wrócić do swoich fanów, ci zobaczyli ją w zupełnie innej odsłonie. Znana piosenkarka przeszła prawdziwą muzyczną metamorfozę. I nie tylko! Choć wielu nie kryło radości na wieść o kolejnych, nowych utworach, niektórzy z wiernych obserwatorów Małgorzaty Jamroży zaczęło niepokoić się o swoją idolkę. Najpierw, z powodu widocznej utraty wagi, fani zaczęli obawiać się o stan jej zdrowia, a następnie główna zainteresowana musiała zmagać się z falą krytyki, po tym, jak zarzucono jej promowanie narkotyków. Teraz gwiazda ponownie wzbudziła kontrowersje i ponownie w grę wchodzą substancje odurzające. Czy podczas swoich występów była pod ich wpływem? Szokujące słowa Margaret ponownie wzbudziły kontrowersje.

Margaret zdradziła prawdę o show-biznesie! Przed występami brała narkotyki?

Kiedy Margaret pojawiła się na rynku muzycznym, niemal od razu przyciągnęła uwagę słuchaczy. Choć dziś niewielu może pamiętać, że artystka debiutowała już w wieku 18 lat, kiedy to została wokalistką zespołu "oNieboLepiej", rok 2013 i jej występ na festiwalu TOPtrendy z utworem „Thank You Very Much” natychmiast przyniósł jej ogromną rozpoznawalność. Młoda gwiazda podbijała listy przebojów i coraz częściej prezentowała swój talent wokalny na wielkich scenach z o wiele bardziej doświadczonymi muzykami. Margaret przyciągała swoim głosem i odważnymi stylizacjami, jednak jak się okazuje w tym przypadku sława naprawdę miała swoją cenę. Pod koniec 2019 roku piosenkarka postanowiła usunąć się w cień, a jej fani wiernie czekali na jej powrót, nie mając pojęcia, że zobaczą ją w zupełnie innej, niż do tej pory znali, odsłonie. Teraz, kiedy zaledwie niecałą dobę temu zaprezentowała swój nowy numer "Antipop", ponownie zdobyła się na odważne wyznanie. Jak się okazuje, w swojej najnowszej piosence Margaret śpiewa o tym, że przed swoimi występami zażywała narkotyki!

Wciągałam te kreski ubrana w najdroższe kiecki

W Opolu, Sopocie, wierz mi, że byłam jedna z nich

Celebryckie imprezki, wokół ten sam festyn - słyszymy w utworze.

Co więcej, w jej dalszej części Margaret zasugerowała, że narkotyki są obecne nie tylko podczas imprez, ale również występów teatralnych. Na koniec dodała, że już z tym skończyła.

Koka i Hennessy, zmieniam scenę

A to ten sam syf

Zapraszam za kulisy teatru tu

Pełno kreatur, pełno towaru,

Tabletek, koksu, brokatu

Teraz nie foram tematu

Sądzicie, że to szczere wyznanie artystki, czy jedynie chwytliwy tekst? Na jej profilu na Instagramie pojawiły się już pierwsze głosy jej fanów, którzy nie kryją zachwytu. Ich zdaniem w końcu ktoś odważył się powiedzieć prawdę:

Nareszcie ktoś powiedział prawdę o tym całym syfie w showbizie

Słyszeliście już nową piosenkę Margaret? Co o niej sądzicie?

