Margaret od momentu pojawienia się w show-biznesie zaskakuje swoimi kreacjami. Młoda wokalistka stawia na oryginalne stroje, które podkreślają jej indywidualność. Często też eksperymentuje z kolorami, fasonami i wzorami. To właśnie dzięki swoim sukienkom była jedną z najczęściej fotografowanych gwiazd podczas festiwalu Top Trendy 2014 w Sopocie. Przypomnijmy: Margaret zachwyciła w Sopocie. Na wieczór wybrała...

Wokalistka od kilku lat prowadzi z powodzeniem bloga na którym prezentuje swoje najróżniejsze stylizacje. Ciężko więc u niej o wpadkę, wszystko nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda kiczowato, jest starannie przemyślaną całością. Podobnie było wczoraj w Opolu - Margaret założyła na siebie coś w rodzaju białej sukienki z paskiem, pod którą wybrała ciemne spodnie i ciężkie toporne buty. Dodatkiem do całości, były okulary, przypominające kształtem oczy kosmity.

To wszystko, połączone ze sobą, dało wrażenie, jakbyśmy cofnęli się do lat osiemdziesiątych, albo tak jakby do Polski przyleciał przybysz z innej planety.

Tym razem Margaret nas nie zachwyciła.

