Marek Walczak z "Rolnik szuka żony 3" po programie najbardziej zmienił swoje życie. Wystawił gospodarstwo na sprzedaż, zajął się innym - postawił na agroturystykę. Znalazł ukochaną, która często wyjeżdża do pracy za granicę. Jula jest sporo młodsza od Marka, ale widać że rolnik bardzo zaangażował się w ten związek. Myśli nawet o nowych dzieciach.

Jednak jego wpis na koniec 2017 roku jest mocno refleksyjny. Choć stary rok przyniósł mu wiele, to rolnik nie jest do końca zadowolony. Co napisał?

Marek z Rolnik szuka żony 3 o związku z Julą

2017 był ważnym rokiem w naszym życiu. Bywał trudny, kazał często wybierać, obfitował w próby. Wszystko łatwiej znosić, gdy ma się oparcie w drugiej osobie. Czasem o tym samym, mówimy innym językiem, ale słowo klucz brzmi "razem". 2018 zapowiada się ciekawie, postawi przed nami kolejne wyzwania :). Trzymajcie kciuki!

Przeseredecznie Was pozdrawiamy

Mimo wszystko Marek z "Rolnik szuka żony 3" optymistycznie patrzy we wspólną przyszłość z Julią. Kibicujecie im?

Marek i Jula są ze sobą rok. W listopadzie świętowali 1. rocznicę związku.

Julia jest 17 lat młodsza od Marka.

Marek żałował, że nie mógł spędzić sylwestra z przyjaciółmi z programu Moniką i Łukaszem.

Łukasz i Monika mieli cudowne zakończenie roku. :) Patrzymy na nich bardzo zazdrośnie bo niestety Sylwestra spędziliśmy oddzielnie i to w odległych zakątkach świata. Mimo tego , że daleko od siebie, to w naszych serduszkach gorąco. I z tych gorących serc ślemy Wam Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne - napisał na swoim Facebooku.