Sara uczestniczka "Rolnik szuka żony 4" podsumowała swój 2017 rok. Wzięła udział w programie, który daje nadzieję na znalezienie miłości. Nie udało się. Karol, choć wydawało się, że jest nią bardzo zainteresowany, po małym wypadku w jego domu postanowił nie kontynuować znajomości. Związał się z Jagodą, a Sara bardzo zaprzyjaźniła się ze swoją rywalką do serca Karola - Justyną.

Teraz jak po tym wszystkim co się wydarzyło w programie podsumowuje swój rok Sara? Jest zadowolona, choć wyraźnie ma do kogoś żal. Co napisała Sara?

Kochani rok 2017 za nami. To był przełomowy rok. Nauczył mnie miłości, przebaczenia przyjaźni oraz że warto w życiu wierzyć w siebie. Dowiedziałam się, że wszystkim nie dogodzi I że zawsze znajdzie się ktoś komu będzie się chciało zepsuć nam humor. Komu przyjemność sprawia krytykowanie nas. I tak jak w słowach piosenki, pomimo ciężarów losu , "Do przodu wciąż wyrywa głupie serce", które mimo upływu lat coraz mocniej bije . Pozdrawiam. Szczęśliwego Nowego Roku ???cieszmy się nim , kochajmy mocno i przeżywajmy go na 100 % - napisała na swoim Facebooku Sara.

Jak uważacie kogo ma na myśli Sara? Hejterów z sieci? Karola, Jagodę, a może kogoś jeszcze innego?

Sara ma 28 lat i mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako fakturzystka. Ma 27 lat. Gra na gitarze i trochę na pianinie. Kocha język włoski, jej mama od lat tam pracuje dlatego nie bywała często w domu. Teraz zaczęła karierę fotomodelki, zajmuje się też robieniem świątecznych kartek i dekoracji.

Nadal szuka tego jedynego.

Kandydatki Karola na finale "Rolnik szuka żony". Sara, Justyna i Ania bardzo się zaprzyjaźniły.

Noworoczny wpis Sary.

Sara stara się być szczęśliwa.