Marek Jakubiak to postać dobrze znana na polskiej scenie politycznej. W 2025 roku, oprócz startu w wyborach prezydenckich, w których uzyskał 0,77 proc. głosów, największe poruszenie wzbudziła jego decyzja o zmianie stanu cywilnego. Właśnie wszystko wyszło na jaw!

Ślub Marka Jakubiaka po 24 latach związku

W wieku 66 lat Marek Jakubiak zdecydował się na ślub. Jak wiadomo, poseł i jego partnerka, 49-letnia Irmina Ochenkowska są razem od 24 lat. W grudniu 2025 roku para postanowiła w końcu zalegalizować swoją relację. Ceremonia odbyła się w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach i co niezwykłe był to pierwszy ślub zorganizowany w historii tego obiektu. Jakubiak ogłosił publicznie, że już jest po ślubie, pisząc:

Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. - przekazał

Wydarzenie miało charakter rodzinny i odbyło się w kameralnej atmosferze, jednak wywołało spore poruszenie w mediach.

W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super. - dodał polityk

Kim jest Irmina Ochenkowska, żona Marka Jakubiaka?

Irmina Jakubiak to menedżerka i przedsiębiorczyni. Pełni funkcję Wiceprezes Browarów Regionalnych Jakubiak. Ukończyła pedagogikę pracy i organizacji, a także podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia i studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Ochenkowska próbowała swoich sił w polityce, startując bezskutecznie do Sejmu w 2015 roku z listy Kukiz’15 oraz do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2018 roku. Prywatnie jest mamą Mieszka. Marek Jakubiak ma też dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa: Macieja i Anetę.

Zobacz także: