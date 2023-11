Robiliśmy to zdjęcie wczesną wiosną. Byliśmy parą od kilku miesięcy. Minął już rok z kawałkiem odkąd się zeszły nasze drogi. Ileż się nasłuchaliśmy i naczytaliśmy o sobie ;) Nie zawsze miło. Generalnie - miało nas nie być, Jula była fikcyjna, za młoda, a Marek miał do końca życia szukać żony ????Mimo to, zawarliśmy porozumienie warmińsko-mazurskie, przepraszamy wszystkich rozczarowanych ;).

Za jakiś czas, planujemy Wam pokazać kawałek naszego zwykłego, lecz zaczarowanego świata :) Pozdrawiamy Was serdecznie!