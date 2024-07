Marek Walczak z trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" w programie nie znalazł tej jedynej. Ale tuż po show zakochał się w młodszej od siebie Julii. Julia Chmielewska do tej pory nie udzielała się i nie wypowiadała na temat tego, że pokochała rolnika. Trzeba dodać, że Marek w programie był dość kontrowersyjnym uczestnikiem. Zarzucano mu braku dobrego gospodarowania, dbania o czystość czy o dzieci. Widziała to cała Polska. Teraz z początkiem nowej czwartej edycji "Rolnik szuka żony" Julia Chmielewska postanowiła opowiedzieć jak wyglada związek pod obstrzałem. Co napisała?

Za kilka minut początek kolejnej edycji "Rolnik szuka żony". Polska pozna kolejnych ludzi, którzy podjęli wyzwanie i ryzyko szukania miłości na jej oczach. Ponad rok temu byłam widzem, którym kierowała czysta ciekawość. Szybko zapomniałam o Rolnikach, a gdy we wrześniu program ruszył pełną parą, oglądałam go na wyrywki.

Ubiegłą edycję zalała fala hejtu, a ja sama widząc pewne sytuacje, śmiałam się pod nosem. No i cyk. Po kilku tygodniach od rozpoczęcia się programu, dzieje się coś zdumiewającego.

Wiecie co? Nie napisałam ani jednego listu, a los połączył mnie z... Rolnikiem. Marek, który był chyba najbardziej zaskakującą postacią programu, jest dzisiaj jedną z ważniejszych osób w moim życiu.

Ale życie to nie bajka i nie program tv. Wiedziałam, że związek ten nie przejdzie bez echa. I tak było. I tak jest. O ile miłe i zabawne jest zaczepianie nas w sklepie/parku/na lotnisku/w McDonaldzie/autobusie, o tyle hejt internetowy bywa nudny i pewnie uderza w osoby, które nas znają. Bo nie w nas. Wiecie dlaczego? Bo po co walczyć z wiatrakami, z osobami, które ślepo wierzą, że człowiek z telewizji, jest taki sam w życiu. Owszem. Rolnik pokazuje prawdę i prawdziwych ludzi, ale my zapominamy, że to zwykli ludzie, nie gwiazdorzy z wyuczoną manierą. No cóż, uważajcie, zwłaszcza moi znajomi single - Rolnik może czasem wyskoczyć z telewizora i odmienić wasze życie - czytamy na Facebooku Julii Chmielewskiej.