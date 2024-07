Niedawno zapadł wyrok w sprawie głośnej afery z Markiem Bukowskim. Aktor został posądzony o posiadanie narkotyków i jak się okazało niesłusznie. Po zakończeniu sprawy swojego szczęścia nie kryła Kamilla Baar, która jest zaprzyjaźniona z gwiazdorem. Zobacz: Kamilla Baar skomentowała wyrok w sprawie Marka B.: "Stara się żyć porządnie"

Wczoraj Bukowski był gościem w progamie Tomasz Lisa. Oczywiście temat rozmowy dotyczył posądzenia aktora o posiadanie środków odurzających, a sprawa ciągnęła się kilka tygodni. Media nie omieszkały też zająć się rodziną podejrzanego, szczególnie śledząc poczynania syna gwiazdora. Przyznał na wizji, że chciano zniszczyć życie nie tylko jemu, ale także jego dziecku:

Mojemu synowi chciano zniszczyć życie. A wszystko dlatego, że w samochodzie jego taty coś znaleziono. Jego tata był trzeźwy, jechał prawidłowo, przebadano go na obecność narkotyków, zrobiono mu badanie moczu, które wykazuje obecność marihuany na dwa lata do tyłu. I co? Wynik był zerowy.