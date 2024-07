Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się szokująca informacja o zatrzymaniu aktorka, Marka Bukowskiego za posiadanie sporej ilości narkotyków w samochodzie. Sprawą zajęła się prokuratura, a gwiazdor "Na dobre i na złe" cały czas próbował udowodnić swoją niewinność.

Teraz sprawa już dobiegła końca, a postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Policja nie znalazła żadnych dowodów wskazujących na to, że Bukowski zażywał narkotyki i że ich nadużywał. Swojego szczęścia takim finałem sprawy nie kryje Kamilla Baar, serialowa koleżanka aktora. Gwiazda dodała na Facebooku bardzo długi wpis, podkreślając, że Bukowski jest prawym człowiekiem:

Kochani. Dzisiaj jest Dzien S P E C J A L N Y. Ciesze się dzisiaj. Bardzo. Cieszę się z Markiem Bukowskim. Moim partnerem z planu "Na dobre i na zle". Z dwóch powodów, o których krótko poniżej. Po pierwsze. Dobrzy, porządni ludzie, jak Marek, powinni byc jednak jakoś chronieni. Albo przez ludzi, albo przez historię. Albo przez Boga, kiedy żadna z tych dwóch pierwszych instancji nie działa. Dzisiaj cieszę się, że Marek, który stara się żyć porzadnie, najlepiej jak potrafi, a wiem to o Nim dobrze, że wychodzi ze strasznych tarapatów. Z tarczą. Nie na tarczy. Mam nadzieję, że teraz także, Marek do końca rozliczy tych wszystkich, którzy tę prowokację, działającą na niekorzyść N A S, Wszystkich, z planu serialu "Na dobre i na złe" spowodowali.