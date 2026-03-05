Marcin już od początku swojej przygody w programie „Żona dla Polaka” wzbudzał ogromne emocje zarówno wśród telewidzów, jak i internautów, którzy bacznie śledzili każdy jego krok. Przystojny i charyzmatyczny, od razu zyskał zainteresowanie i szybko stał się typowanym faworytem w rywalizacji o sympatię Doroty. Po zakończeniu programu para utrzymuje jedynie przyjacielskie relacje, jednak większe emocje wzbudziła informacja o jego nowej partnerce.

Marcin z "Żony dla Polaka" nie wytrzymał - padły ostre słowa

Marcina z "Żony dla Polaka" zgromadził na swoim profilu na Instagramie już prawie 16 tysięcy fanów, którzy bacznie obserwują każdy jego ruch. 4 marca mężczyzna pokazał światu swoją nową partnerkę. Przy zdjęciu pięknej brunetki Marcin zamieścił nawet chwytający za serce opis: "Nie jesteś tylko wszystkim dla mnie... jesteś moim światem". Wpis szybko zyskał na popularności, a na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać.

Pod wspólnym zdjęciem Marcina i jego nowej wybranki, oprócz komentarzy wspierających parę i życzących wszystkiego najlepszego na przyszłość, znalazły się też te nieco bardziej kąśliwe. Jedna z internautek nawiązała zarówno do aktualnej partnerki Marcina, jak i do Doroty z programu, pisząc:

To już nowszy model? A gdzie Dorotka?

Marcin zdecydował się na wyeksponowanie komentarza oraz swoją ostrą odpowiedź w formie InstaStories.

I tak codziennie muszę usuwać te zakompleksione idiotki i idiotów napisał Marcin.

Jednak na jednym komentarzu się nie skończyło. Dalej emocje wzięły górę.

Marcin z "Żony dla Polaka" mocno odpowiada internautom

Na kolejnym InstaStories Marcin udostępnił kolejny komentarz wspominający jego relację z Dorotą z telewizyjnego programu.

A gdzie Dorota? napisała jedna z Internautek.

Tym razem Marcin nie krył żalu względem tego typu głosów, które pojawiają się pod postem mających na celu pokazanie radości z jego nową partnerką. Napisał wprost:

I kolejna gwiazda. Kobiety, co z wami? Pod takim postem nawet musicie?

Marcin przekazał też, że komentarzy krytykujących jego postawę w obecnej sytuacji jest cała masa. Pokazując swój dystans do słów internautów, zapowiedział też, że w celach humorystycznych przygotuje materiał z najciekawszymi tekstami internautów, którym zarzuca fałszywość.

Przygotuję rolkę z wygranymi wśród trolli... Za jakiś czas... Pośmiejecie się... Na dziś starczy... U siebie na stronach hejtu nie pozwolę szerzyć. Będę wrzucał w relacje takie osoby napisał Marcin.

Zobacz także: