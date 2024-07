Śmierć reżysera Marcina Wrony wstrząsnęła światem filmowym. Portal Wyborcza.pl publikuje zapis ostatniego wywiadu z filmowcem. Co szczególnie szokujące w kontekście śmierci, Marcin Wrona opowiada w nim m.in. o swoich bogatych planach na przyszłość. Co mówił reżyser?

- Zło jest pociągające. Wrócę do tego tematu w moim kolejnym, następnym po "Demonie" filmie. To będzie film o śledztwie. Bohater jest niepełnym człowiekiem, ponieważ nie akceptuje zła wpisanego w nasze DNA. Jest jednowymiarowy, a żeby to się zmieniło, musi pewnie stanąć na dwóch nogach - jedną po złej, a drugą po dobrej stronie. Pewien dziennikarz podsunął mi myśl o trylogii, ponieważ "Moja krew" i "Chrzest" są podobne pod względem dramaturgicznym. Jednak każdy film jest autonomiczny, trzeba dać mu się poprowadzić. W moich trzech obrazach można znaleźć wspólne punkty - łączy je wątek prób kontynuowania życia po śmierci, także to, że akcja toczy się wokół ceremonii rodzinnych.