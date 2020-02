Marcin Tyszka staje w obronie Klaudii El Dursi! Jak ocenił krytyczne opinie o prowadzącej "Hotel Paradise"?

W wiosennej ramówce TVN Klaudia El Dursi zadebiutowała jako prowadząca reality show "Hotel Paradise". Po pierwszym odcinku programu pojawiły się krytyczne komentarze pod adresem byłej uczestniczki "Top Model". Internauci zarzucają modelce, że brakuje jej swobody, a swoje kwestie recytuje jak wyuczoną formułkę.

W obronie Klaudii El Dursi ponownie stanął Marcin Tyszka, który zamieścił na Instagramie wymowny wpis i odpowiedział na komentarze hejterów. Zobaczcie, co napisał!

Marcin Tyszka od początku udział Klaudii El Dursi w "Top Model" trzymał kciuki za jej karierę. Kiedy otrzymała w programie "złoty bilet" i wyszło na jaw, że ma na koncie sesje w "Playboyu" spłynęła na nią fala hejtu. Wtedy fotograf po raz pierwszy stanął w jej obronie. Teraz kiedy modelka jako prowadząca "Hotel Paradise" znów musi zmierzyć się z krytyką, po raz kolejny umieścił w sieci wymowny wpis:

widzę, że @klaudia_el_dursi ciągle budzi skrajne emocje... to bardzo bardzo dobrze ... gdyby wszyscy Ją kochali, nikt nie chciałby Jej oglądać ... nie ma nic gorrrrrszego gdy w show-biznesie mówisz, że ta Pani takia miła...brrrrr....mi jest miło że @topmodelpolskatvn stało się trampoliną do kariery i dosłownie i w przenośni ... kto z Was czeka na kolejną edycję ... czas myślec o castingach ???

Ps : wrzucam pare surowych zdjęć które nie były publikowane , zero retuszu... od tego wszystko się zaczęło od flaminga i trampoliny, no i sesji z Tysiem